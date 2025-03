Le printemps n'est pas encore là: Sabrina Jacobs nous annonce un air "d'origine polaire"

Ce mercredi signe l'arrivée d'un air d'origine polaire. Cet air d'origine polaire circule entre deux systèmes : d'abord un anticyclone qui est positionné proche de l'Islande. Ensuite, d'une dépression qui tournicote au-dessus du Danemark. Cet air d'origine polaire, il va directement impacter nos températures. Ce mercredi matin, la nébulosité était souvent variable avec quelques ondées de l'ouest au centre du pays, selon les prévisions matinales de l'Institut royal météorologique. En Haute Belgique, les nuages bas étaient plus nombreux.

En fin de matinée et l'après-midi, des averses ou giboulées se multiplieront dans l'intérieur des terres. Elles épargneront toutefois davantage l'est et le sud-est du territoire. Au littoral, les périodes ensoleillées deviendront par ailleurs plus larges.