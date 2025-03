Les moustiques déjà de retour avec la météo printanière des derniers jours: cela annonce-t-il un été très piquant?

Il a gelé ces derniers mois, mais pas de façon très importante. Ce qui a permis à certains insectes ravageurs de survivre. Les moustiques seront-ils dès lors plus nombreux l'été prochain ? Trop tôt pour le dire. Et Joachim Carpentier de poursuivre : "Si on a un épisode hivernal qui arrive de nouveau, une période plus froide, on va avoir de nouveau un impact négatif sur la survie des moustiques. Et donc ça, ce serait plutôt positif pour nous. En revanche, si les redoux persistent, les populations vont croître de manière exponentielle."

Pour limiter la prolifération des moustiques, évitez les eaux stagnantes en nettoyant vos gouttières et en vidant les récipients abandonnés dans votre jardin.