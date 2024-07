Le puissant typhon Gaemi touche terre à Taïwan

Après avoir déjà causé huit morts, Gaemi a touché terre dans la nuit de mercredi à jeudi à Taïwan, où les écoles ont été fermées et des milliers de personnes évacuées en prévision du typhon qui devrait être "le plus puissant" à frapper l'île en huit ans.

"Selon les dernières données météorologiques, le centre (du typhon Gaemi) a touché terre près de Nan'ao, dans le comté de Yilan, aujourd'hui vers minuit (16H00 GMT mercredi)", a indiqué l'Administration centrale de la météo de Taïwan sur Facebook.

"Les vents et la pluie continuent de s'intensifier, menaçant plusieurs régions de Taïwan (et les îles voisines) de Penghu, Kinmen et Matsu", a averti l'administration en appelant le public à être en "alerte maximale".