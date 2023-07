Le Royaume-Uni a connu son mois de juin le plus chaud jamais enregistré, en termes de température moyenne, maximale et minimale, ont indiqué lundi les services météorologiques britanniques.

La température moyenne le mois dernier a atteint 15,8°C, soit 0,9°C de plus que le précédent record de 14,9°C constaté en juin 1940 et juin 1976, a détaillé le Met Office, qui souligne que le réchauffement climatique accroît le risque d'atteindre des températures record.

"C'est officiellement le mois de juin le plus chaud pour le Royaume-Uni, en termes de température moyenne, comme de température minimale et maximale", avec un plus haut de 32,2°C atteint, a détaillé Mark McCarthy des services météorologiques britanniques, cité dans un communiqué.