Le soleil fait son retour pour deux petits jours

La nuit sera calme et étoilée. Mais les températures chuteront sensiblement vers des valeurs de 2 à 10 degrés en Ardenne, et de 7 à 12 degrés ailleurs.

Cet après-midi, le temps sera sec même si une dernière averse pourrait toucher l'extrême sud du pays. Il fera ensoleillé à la mer tandis que le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages cumuliformes dans le reste du pays. Les maxima se situeront entre 17 ou 18 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 21 ou 22 degrés dans le centre du pays.

Jeudi sera ensoleillé. Seuls quelques voiles d'altitude ou petits cumulus parsèmeront par moments le ciel. Les maxima, en hausse, seront compris entre 19 degrés en Hautes­ Fagnes et localement 26 degrés en plaine.

La journée de vendredi débutera sous le soleil mais se gâtera au fil des heures. Dans le courant de l'après­ midi, davantage de nuages arriveront et le risque d'une averse augmentera. Il fera assez chaud avec de maxima de 23 ou 24 degrés au littoral et jusqu'à 27 degrés dans le centre.

Enfin, samedi, des averses éventuellement orageuses sont attendues, surtout sur le centre et l'est du pays. L'IRM prévoit en revanche un temps plus sec pour dimanche.