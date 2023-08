Le temps reste chaud avant un week-end généralement sec

Des nuages moyens et élevés s'accumuleront et le risque d'averses sera plus grand au fil de ce vendredi après-midi, précise l'IRM. Les maxima iront de 22°C au littoral à 27°C dans le centre du pays. Le vent deviendra faible à modéré de sud­-ouest à ouest puis faiblira dans l'intérieur des terres en fin de journée.

En soirée, des éclaircies et un temps généralement sec seront attendus sur l'est, alors que la nébulosité deviendra variable à abondante avec quelques averses de l'ouest au centre du pays. Les minima se situeront entre 15 et 18°C et le vent soufflera faiblement à modérément d'ouest à sud-ouest. Il restera modéré à la mer.