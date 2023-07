Les appels pour une assistance en Italie se multiplient en raison des intempéries

"Les intempéries dans certaines régions d'Italie et de Suisse provoquent un afflux d'appels d'urgence", a expliqué la VAB par voie de communiqué de presse. La région du Lac de Garde, dans le nord de la Botte, est particulièrement concernée. De nombreuses voitures endommagées y ont été signalées. "Actuellement, en une journée, nous avons déjà ouvert plus de 150 dossiers de clients en difficulté", a encore précisé l'organisme d'assistance.

Les vacanciers dont le pare-brise de la voiture est gravement endommagé par la grêle ne peuvent pas quitter leur lieu de villégiature. En temps normal, une voiture est transportée dans un centre spécialisé pour permettre la réparation du vitrage, mais l'ampleur des intempéries fait que cela n'est plus possible à l'heure actuelle. Les centres sur place sont surchargés et les délais d'attente peuvent atteindre quatre semaines.