Les chiens souffrent aussi de la chaleur: voici comment les rafraîchir et les signes qui doivent vous inquiéter

Avec 30° ce mercredi, ce sera la journée la plus chaude de la semaine. En cas de malaise, nous les humains, avons la capacité de demander de l'aide, mais ce n'est pas le cas des chiens. Comment détecter les signes d'une souffrance liée à la chaleur ? À quels signes faut-il être attentif ?

Marie-Odile Coquay, vétérinaire, identifie quelques signes qui doivent vous alerter.

"D'abord, une augmentation de la fréquence respiratoire, une respiration bouche ouverte souvent accompagnée d'une salivation excessive, détaille-t-elle. L'animal peut également avoir un comportement un peu léthargique, parfois une diminution de l'appétit et des vomissements peuvent également être observés, et dans les cas les plus graves, une augmentation anormale de sa température corporelle peut s'accompagner d'une déshydratation trop importante, évoluant dans les cas les plus graves, vers une perte de connaissance".