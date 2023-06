Les orages gronderont dans le ciel du milieu de semaine

Averses et orages en provenance de l'ouest et de la frontière française envahiront la Belgique mardi après-midi, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Ces orages seront intenses par endroits et déchaîneront parfois grêle et bourrasques de vent. En dehors de ces épisodes agités, le vent sera faible à modéré sous des températures allant de 25°C à la Côte à 30°C en Campine.