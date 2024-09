L'été a été très humide, dans la lignée de l'hiver et du printemps derniers

Au cours de l'été, Uccle a enregistré 323 mm de précipitations, contre une normale de 234,2 mm. L'été 2024 est ainsi devenu le cinquième été le plus humide de la période de référence actuelle (les moyennes pour la période de 1991 à 2020). Le record avait été établi en 2021, lorsque la Belgique avait été touchée par de graves inondations, avec 410,7 mm de précipitations.

Le total journalier le plus élevé a été de 41,8 mm et a été enregistré le 9 juillet. Sur l'ensemble du territoire, les précipitations moyennes régionales ont atteint des valeurs allant d'environ 70 % de la normale à la Côte, à environ 115 % de la normale en Lorraine belge. La quantité la plus importante a été observée d'Hérinnes, avec 64,8 mm de pluie le 31 juillet.