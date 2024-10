L'ex-ouragan Kirk arrive en Belgique: des alertes jaune, orange voire rouge lancées sur le pays

Dans la province de Luxembourg, les cumuls pourront atteindre par endroits 100 l/m2 en 24 heures, voire localement davantage, ce qui placera cette province à la limite entre orange et rouge. "Une évolution vers le code rouge n'est donc pas exclue en cours de journée, en tenant également compte de l'impact prévu par les autorités régionales et provinciales", annonce encore l'IRM.

Sur le nord-ouest, les pluies seront plus intermittentes et se manifesteront davantage sous forme d'averses.

Un avertissement en code jaune est émis pour les provinces de Hainaut et du Limbourg, ainsi que les Brabants flamand et wallon, où les cumuls de précipitations atteindront 25 à 50 l/m2 en 24 heures en suffisamment d'endroits.

Dans les provinces de Namur et de Liège, les cumuls iront de 50 à 80 l/m2, justifiant un code orange, rappelle l'IRM. À titre de comparaison, lors des terribles inondations d'il y a trois ans, les précipitations étaient de 160 mm le 14 juillet 2021 et de 120 mm le 15 juillet 2021.

À Bouillon par exemple, ce n'est pas encore le déluge. Une fine pluie s'abat tout de même sur les routes, qui les rend glissantes par l'occasion.

Découvez ici la carte des précipitations en direct.

"On va surveiller, il n'y a que ça à faire"

Pour l'instant, le niveau de la Semois est stable mais la rivière, en préalerte, fait l'objet d'une surveillance particulière, explique ce matin Florent Vanden Bergh, depuis Bouillon pour bel RTL. Localement, jusque 100 litres d'eau par mètre carrés sont attendus en province du Luxembourg.

Richard, scrute avec un peu d'inquiétude le niveau de la Semois, d'autant que la rue dans laquelle il habite a déjà été inondée en janvier dernier: "La rue était bouchée, le marchand de glace a été inondé. Je surveille, je regarde toujours l'eau, je me dis 'tiens, elle ne bouge pas, elle ne monte pas'. On va suivre les événements, on va surveiller, il n'y a que ça à faire. La nature, c'est la nature. On ne saura rien faire d'autre".