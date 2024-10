La dépression Kirk passe au large de la péninsule ibérique avant d'atteindre la France

Avant d'arriver en France mercredi, la dépression Kirk est passée au large de la péninsule ibérique provoquant des dégâts dans le nord du Portugal et le nord-ouest de l'Espagne, surtout des arbres arrachés par la violence du vent.

La protection civile portugaise a recensé plus de 1.300 incidents entre mardi soir et mercredi matin, dont les trois quarts ont été causés par la chute d'arbres dans le nord du pays.

La région de Porto, la grande ville du nord du pays, a été la plus touchée, avec plus de 400 arbres arrachés. Des voitures ont été endommagées et la circulation ferroviaire était interrompue près de Barcelos (nord).