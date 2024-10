L'ex-ouragan Kirk arrive en Belgique: la province de Liège passe aussi en alerte orange

Nous apprenons dans la soirée que la province de Liège, au départ en alerte jaune, passe également en vigilance orange à partir de 11h ce mercredi.

On n'est pas dans un système d'ouragan

Ces pluies vont tomber sur des sols déjà gorgés d'eau, puisque cela fait maintenant un an qu'on connaît des précipitations abondantes. Voilà pourquoi les météorologues redoutent quelques risques de débordements, voire de légères inondations. Et d'ailleurs, le service public de Wallonie a déjà émis une pré-alerte dès ce soir. "Certains cours d'eau vont passer en pré-alerte de crues à titre préventif dès ce soir. Ce sont les bassins du sud et de l'est de la Wallonie. Donc, on cite l'Amblève, la Vesdre, la Lesse, les affluents de la Haute-Meuse, par exemple. Les pré-alertes concerneront principalement des cours d'eau qui vont déborder, des routes inondées.", indique Stéphanie Ernoux, porte-parole du centre régional de crise.

Elle poursuit : "On s'attend aussi à des risques de ruissellement. Donc, aux abords de champs qui viennent d'être labourés ou fraîchement semés, il y a aussi des risques de ruissellement et de coulée de boue. Ça devrait effectivement être limité. On est dans un système de dépression classique. Donc, on n'est pas non plus dans un système d'ouragan ou d'ex-ouragan. Ça devient une dépression classique, même si elle continue à s'appeler Kirk, du nom de l'ouragan de départ."

Le numéro d'appel 1722 pour les interventions non-urgentes a été activé.