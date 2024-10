25 départements français en vigilance orange pour le passage de la dépression Kirk

La dépression Kirk qui balayera la France mercredi, va entraîner des "pluies intenses" de la Vendée à la Champagne-Ardennes et des vents forts sur les Pyrénées, alerte Météo France, qui a placé 25 départements en vigilance orange.

Parmi ceux-ci, 20 sont placés en vigilance orange pour "pluie-inondation", trois pour "crues" dans l'est du pays et deux pour "vent", détaille le bulletin de mardi après-midi.

Dans les Pays de la Loire, première région touchée par le centre de la dépression, "60 à 80 mm" et jusqu'à "90 mm" de pluie sont localement attendus dans la journée.

En Loire-Atlantique, les pluies gagneront en intensité au cours de la journée, pouvant atteindre 10 à 15 mm en une heure, selon un communiqué de la préfecture.

Aussi, "une hausse du niveau de vigilance" n'est pas exclue "sur le sud des Pays de la Loire", prévient Météo-France.

Des pluies orageuses concerneront aussi les Alpes-Maritimes en soirée.

Météo-France alerte sur des risques d'inondations, du fait de "sols déjà très humides".

Et trois départements sont placés en vigilance orange crues: Haute-Saône, Saône-et-Loire et Vosges.

Les Pyrénées-Atlantique et Hautes-Pyrénées ont également été placées en vigilance orange pour "vent", avec des rafales pouvant atteindre "120 à 150 km/h sur les sommets et 100 à 110 km/h dans les vallées et en plaine".