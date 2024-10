Un après-midi très pluvieux en raison du passage de la dépression Kirk

De fortes pluies traverseront une grande partie du sud-est du pays mercredi après-midi, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans ses prévisions à la mi-journée. Les températures maximales varieront entre 12 et 14 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et autour de 15 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent soufflera généralement modérément de secteur sud.

En raison du passage de la dépression Kirk, les cumuls de précipitations pourront atteindre par endroits 100 l/m2 en 24 heures dans la province de Luxembourg, ce qui la placera à la limite entre l'alerte orange et rouge. Dans les provinces de Namur et de Liège, les cumuls iront de 50 à 80 l/m2, justifiant un code orange. Un avertissement en code jaune est également émis pour les provinces de Hainaut et du Limbourg, ainsi que les Brabants flamand et wallon, où les cumuls de précipitations pourront atteindre 25 à 50 l/m2 en 24 heures.

Mercredi soir et pendant une grande partie de la nuit, il continuera de pleuvoir dans de nombreuses régions. La plupart des précipitations tomberont encore dans le sud-est du pays. Ce n'est qu'à la fin de la nuit que la pluie s'éloignera vers l'Allemagne. Les températures minimales se situeront autour de 9 degrés sur les hauteurs ardennaises, autour de 14 degrés près du littoral et entre 12 et 13 degrés dans la plupart des autres endroits. Le vent soufflera modérément du secteur nord, mais des rafales de 50 à 60 km/h seront possibles au littoral et en Ardenne.