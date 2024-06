L'IRM émet une alerte jaune à la pluie pour une partie du territoire vendredi après-midi

Une alerte jaune à la pluie a été émise par l'IRM vendredi, pour le Hainaut, Namur et le Brabant wallon en Wallonie, pour Anvers, le Limbourg et le Brabant-Flamand en Flandre, ainsi que pour Bruxelles. Celle-ci est d'application depuis 10h00 et le sera jusqu'à 18h00.

Sur le centre et l'est du territoire, quelques orages pourront également se développer vendredi. Un temps plus favorable gagnera plus tard lentement du terrain par l'ouest. Les maxima varieront entre 17 degrés à la mer et 22 degrés en Campine, sous un vent faible à modéré d'ouest à nord-ouest.

En soirée et en début de nuit, les dernières averses quitteront l'est du territoire pour laisser la place à des éclaircies temporairement plus larges. En seconde partie de nuit, le ciel se couvrira à nouveau, avec un risque croissant de pluie ou d'averses le long de la frontière française. Les minima seront compris entre 9 et 13 degrés.