Météo: l'IRM lance un avertissement jaune pour de fortes pluies vendredi

Ce jeudi

Ce matin, d'assez larges éclaircies feront rapidement la place à des nuages cumuliformes bourgeonnant dans le ciel et rendant la nébulosité plus variable le restant de la journée. Au littoral, nous profiterons plutôt d'un temps très ensoleillé. Une petite averse ne pourra pas être totalement exclue en Ardenne, mais le temps restera souvent sec. Les maxima seront compris entre 19 degrés à la mer et 23 à 24 degrés en plaine, sous un vent modéré de secteur ouest.

Dans la nuit de jeudi à vendredi et vendredi matin, une onde pluvio-orageuse traversera la Belgique depuis la France. Elle sera surtout à l'origine de précipitations abondantes, pouvant mener à des cumuls compris entre 20 et 50 litres au mètre carré - et très localement davantage - en 24 heures, ou même en six heures de temps par endroits.