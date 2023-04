À midi ou à minuit, c'est le retour de la pluie

Au soleil, sous la pluie... La Belgique ne sait plus sur quel pied danser ce jeudi. Après d'ardents rayons et un thermomètre généreux mercredi, c'est le retour des averses et de la fraîcheur jeudi, avant de repartir en looping vendredi.

Les nuages verseront encore quelques larmes ci et là dans l'après-midi, mais c'est surtout depuis l'est du territoire qu'une zone d'averses, chargées parfois de grésil et d'un coup de tonnerre, envahira nos régions. Le mercure frissonnera entre 6°C et 12°C sous un vent modéré ou assez fort au littoral. La pluie balaiera encore la nuit avant de se dissiper au fil des heures. Des nuages bas pourraient en outre se former en Ardenne avant que ne pointe le jour. Les minima oscilleront entre 3°C et 7°C.

Vendredi donnera le change en s'ouvrant sur des éclaircies, puis des champs nuageux et quelques rares précipitations. Les averses seront de retour pour l'après-midi, parfois denses et accompagnées d'orage. Le thermomètre reprendra toutefois du rouge aux joues, marquant jusqu'à 17°C. Fidèle compagne des Belges, la pluie persistera durant la nuit. Elle s'évacuera peu à peu en direction des Pays-Bas et de la mer du Nord, laissant place à des éclaircies qui s'élargiront avant la formation de quelques bancs de brouillard, surtout en plaine. Les minima se situeront entre 2°C et 7°C.