Prévisions météo: des températures printanières partout dans le pays... mais jusqu'à quand?

Il y aura à nouveau beaucoup de soleil et de la douceur avec des maxima de 14 à 18 ou 19 degrés en de nombreux endroits jeudi, selon les prévisions matinales de l'IRM.

Ce soir et cette nuit, le temps sera peu nuageux à serein avec des minima de 3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et de 8 à 9 degrés dans les grandes villes. Le vent sera faible, puis modéré, d'est à sud-est.

Le temps sera ensoleillé avec des nuages moyens devenant moins nombreux en cours de journée. Les maxima s'échelonneront entre 14 degrés en Hautes-Fagnes et 18 ou 19 degrés en de nombreux endroits de la basse et la moyenne Belgique. Le vent de sud sera faible. A la mer, une brise de mer de nord-nord-est pourra se lever l'après-midi.

Plus frais

Ce vendredi, le temps sera d'abord ensoleillé, puis davantage de nuages élevés et moyens arriveront depuis la France au fil des heures. Il fera particulièrement doux avec des maxima proches de 16 ou 17 degrés en haute Ardenne et compris entre 20 et localement 22 degrés en plaine. Le vent sera modéré de secteur sud-est.

Ce week-end, le temps sera plus instable avec un risque de précipitations. Il fera aussi un peu plus frais.