Prévisions météo: la neige est attendue ce mercredi, à quelle heure va-t-elle tomber?

Après une nuit froide, une zone de neige remontera mercredi après-midi et la nuit suivante sur nos régions à partir de la France. Les maxima varieront entre 0°C et 4°C, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique à l'aube. Cette perturbation quittera ensuite le pays jeudi après-midi en direction de l'Allemagne.

Ce mercredi matin, la journée débutera sous des nuages bas en Ardenne et d'assez larges éclaircies sur les autres régions. Le ciel s'ennuagera toutefois rapidement avant l'arrivée d'une zone de précipitations par le sud du pays dès la mi-journée. Alors qu'un conflit entre une masse d'air plus froid et une masse d'air plus doux s'opérera sur notre pays, des précipitations - sous forme de neige fondante puis de neige - progresseront de la Lorraine belge vers la partie centrale du pays d'ici le début de soirée. Plus tard dans la journée, la neige se transformera en pluie sur l'extrême sud-est du pays alors qu'elle se maintiendra sur les autres régions. La Flandre connaîtra, elle, un temps sec jusqu'en fin d'après-midi. Les maxima atteindront, en matinée, de 0 à 4°C.

Ce soir et cette nuit, les chutes de neige concerneront un grand nombre de régions. Notons toutefois que sur l'extrême sud-est du territoire, les précipitations se feront essentiellement sous forme de pluie, pouvant par ailleurs devenir assez abondante. Les minima seront compris entre -3 degrés en Hautes-Fagnes, -1 ou 0 degré sur la partie centrale du pays et +2 ou +3 degrés au littoral et en Gaume. Jeudi vers l'aube, la zone de neige devrait encore concerner la plupart des régions. En cours de matinée, le temps redeviendra généralement sec avec quelques rayons de soleil à partir du littoral. Cette zone de neige quittera finalement notre pays par le sud-est en cours d'après-midi. Les maxima varieront entre +6 degrés en bord de mer et -2 degrés dans les Hautes Fagnes. Vendredi, après une matinée froide parfois accompagnée de nuages bas et de brouillards givrants en Ardenne, le temps sera généralement sec avec un ciel partiellement nuageux. Les maxima varieront entre -2 degré en haute Ardenne, 0 ou -1 degré dans le centre du pays et +2 degrés en bord de mer.