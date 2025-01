La neige risque de causer de nombreux retards ce jeudi matin: votre employeur doit-il vous payer complètement dans ce cas?

Vous aurez peut-être du mal à vous rendre au travail ce jeudi matin. Si l’employeur est tenu de vous payer la journée complète de travail même si vous arrivez en retard, il est demandé aux employés de faire un maximum pour honorer ses engagements professionnels comme par exemple via le télétravail. "C'est une question de bon sens en fait", dit Frédéric Mignolet, Directeur Général du secrétariat social de l'Union des Classes Moyennes. "C'est clair que s'il se trouve confronté à 20 cm de neige et que ni les transports en commun, ni sortir la voiture de son garage n'est possible, on ne va pas lui demander de prendre la route à tout prix pour pouvoir montrer qu'il a fait le nécessaire."

L'employé doit par contre anticiper et chercher des alternatives. "On peut aujourd'hui faire du télétravail", dit Frédéric Mignolet. "On peut éventuellement anticiper en se disant qu'on va décaler la prestation ou sortir la voiture du garage plutôt que de devoir dessaler ou déneiger pendant deux heures. C'est des questions finalement de bon sens et d'anticipation que tant le travailleur, l'employeur doivent pouvoir imaginer dans une série de circonstances comme celle-là."