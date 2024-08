Prévisions météo: "La plus belle journée de la semaine", mais jusqu'à quand pourra-t-on en profiter?

Partager:

Ce mercredi sera une nouvelle fois très agréable avec beaucoup de soleil et jusque 30 degrés au mercure.

L'anticyclone présent sur les États Baltes s'éloignera demain vers la Russie, mais influencera encore favorablement notre temps aujourd'hui. Sous l'action d'un courant de sud-est puis de sud, de l'air continental chaud et sec déterminera notre temps. Un front froid affaibli traversera notre pays à partir de l'ouest la nuit prochaine et demain, avec essentiellement des passages nuageux et peu ou pas de pluie. À l'arrière, des courants d'ouest à nord-ouest plus frais envahiront notre pays jeudi. Une onde sur le front froid se développera sur la France et remontera vendredi sur nos régions. Temps chaud et ensolleillé aujourd'hui Aujourd'hui, le ciel sera à nouveau ensoleillé avec quelques voiles de nuages élevés. Il fera chaud avec des maxima de 25 degrés en haute Ardenne à localement 30 degrés en Campine. Le vent faible à modéré de sud-est s'orientera au sud.

Ce soir et en début de nuit prochaine, le ciel sera d'abord dégagé. Au cours de la nuit, des bancs nuageux de haute et de moyenne altitude envahiront notre pays à partir de l'ouest. Le temps restera généralement sec, mais quelques gouttes de pluie ne sont localement pas exclues en fin de nuit. Les minima varieront entre 15 et 20 degrés. Le vent faible à modéré de sud s'orientera entre l'ouest et le sud-ouest sur la partie occidentale du pays. Ça s'annonce pas trop mal pour jeudi Jeudi, le ciel sera partiellement nuageux avec un temps généralement sec. Une petite averse isolée n'est pas exclue. Les maxima se situeront aux alentours de 20 degrés en bord de mer et entre 25 et 27 degrés sur l'est du pays. Le vent sera modéré d'ouest à nord-ouest. Retour de la pluie vendredi Vendredi, une zone frontale en provenance de la France devrait remonter sur notre pays avec de la pluie ou des averses. Certaines régions pourraient toutefois conserver un temps sec. Les maxima varieront entre 20 et 27 degrés avec un vent modéré de nord-est.