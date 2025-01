Prévisions météo: le brouillard n'a pas dit son dernier mot, mais des éclaircies sont prévues

Le temps sera calme avec en matinée de brouillard (givrant) et de nombreux nuages bas. Dans l'après-midi, il y aura quelques éclaircies malgré tout. Sur l'ouest, une averse restera possible. Les maxima varieront entre -1 degré en haute Ardenne, +2 ou +3 degrés dans le centre et +6 degrés en bord de mer. Le vent sera souvent faible et variable ou de secteur nord.