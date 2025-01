Comment profiter des paysages enneigés sans souffrir du froid? "C'est la première façon de se protéger et la plus efficace"

Mathis se balade en famille dans les bois et profite des paysages enneigés, mais sans subir les conséquences néfastes du froid. Tous ont le bonnet vissé sur la tête. "J'ai quand même mis une bonne veste pour me protéger du froid. Mais ça va, je trouve qu'il ne fait pas encore trop froid".

Pour se protéger des températures négatives, Marc et d'autres marcheurs ont leur stratégie : cumuler les couches de vêtements. "J'ai mis 3-4 couches. Si j'ai trop chaud, je peux en enlever une à la fois", explique-t-il. Un autre : "Un t-shirt synthétique, un t-shirt à manches longues en mérinos et puis une polaire et le coupe-vent par-dessus."

Philippe Willems, gérant d'un magasin de sport, nous le confirme : porter plusieurs couches est recommandé et le plus important,"c'est d'avoir un sous-vêtement de qualité au niveau du dessus, du bas et aussi au niveau des chaussettes. C'est la première façon de se protéger du froid et c'est la plus efficace".

"Il faut retenir que tout le monde transpire dans un effort physique. Il faut simplement essayer d'avoir des matières qui ne vont pas garder cette humidité sur vous", ajoute-t-il.

Pour une question de confort, mais aussi pour éviter les ennuis médicaux, dernier conseil : bien se couvrir les extrémités du corps.