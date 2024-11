Prévisions météo: le mercure va faire un bond inattendu ce dimanche

Préparez-vous à abandonner vos bonnets et écharpes. Le thermomètre va subitement grimper ce dimanche et atteindre 18 degrés.

Celles et ceux qui se réjouissaient de pouvoir sortir la luge et monter sur des skis ce week-end risquent d'être bien déçus. Les quelques centimètres de neige tombés la nuit dernière ne devraient en effet pas résister à la hausse des températures prévue ces prochains jours.

Dès vendredi, les maxima devraient repasser au-dessus de la barre du zéro degré partout dans le pays. Ils s'échelonneront ainsi de 0°C en Haute Ardenne à +7°C à la mer. Quelques averses pouvant prendre un caractère hivernal ne sont toutefois pas exclues.

Samedi, les températures continueront leur ascension pour atteindre de 2°C à 7°C l'après-midi. Le soir et la nuit suivante, elles augmenteront encore. La moitié est du pays devra composer samedi matin avec des éclaircies et de plus en plus de nuages d'altitude. Du brouillard (givrant) pourra se former en Ardenne. Dans la partie ouest, la nébulosité sera abondante. Dans le courant de la journée, le ciel deviendra partout nuageux et de faibles pluies pourront toucher le nord-ouest en fin d'après-midi.

Dimanche, la nébulosité sera de nouveau variable à abondante avec principalement des nuages élevés et moyens. Quelques averses sont possibles dans le sud du pays le matin. Un vent du sud assez fort apportera de l'air très doux, faisant grimper les maxima. Ceux-ci oscilleront entre 13 et 18°C.