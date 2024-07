Prévisions météo: le mois de juillet commence en beauté, quid de la suite?

Ce matin, la nébulosité sera encore abondante dans les régions au sud du Sillon Sambre-et-Meuse, avec encore une dernière averses dans l'extrême sud-est du pays. Ailleurs, il fera sec avec des champs nuageux et de larges éclaircies. Assez vite les champs nuageux deviendront plus fréquentes et en cours de journée, quelques averses pourront se développer. Les maxima seront voisins de 15 degrés en Hautes-Fagnes, de 18 degrés à la côte et compris entre 19 et 21 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera généralement faible puis parfois modéré de nord-ouest, revenant au secteur ouest.

Cette nuit, le ciel se couvrira depuis la mer du Nord avec des périodes de pluie. Ces pluies n'atteindront les frontières orientales qu'en fin de nuit. Les minima se situeront entre 9 degrés sur le relief ardennais et 16 degrés à la mer. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest. Après le passage des pluies, il virera au secteur ouest à nord-ouest et deviendra modéré.