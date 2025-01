Prévisions météo: les premières neiges de l'année sont attendues

Des pluies modérées depuis le nord-ouest se transformeront en effet en seconde partie de nuit en neige fondante et même en neige au-dessus de 400 m d'altitude, indique l'IRM. Les minima seront compris entre -1 et +6 degrés. Le vent restera soutenu les premières heures.

Jeudi matin, des chutes de neige (fondante) toucheront encore le sud-est du pays, avant que la zone de précipitations ne s'évacue par le sud-est vers la mi-journée. Des éclaircies se développeront progressivement depuis le nord-ouest mais quelques averses (hivernales) seront également possibles. L'après-midi, le temps deviendra également plus variable en haute Belgique mais la visibilité pourrait rester limitée par endroits. Les maxima seront compris entre 0 degré en Ardenne et +6 degrés à la mer. Le vent sera faible à modéré de secteur ouest à nord-ouest. Au littoral, il sera plutôt assez fort de nord à nord-ouest.

Temps hivernal vendredi

Vendredi, à l'issue d'une nuit marquée par des gelées nocturnes répandues, il faudra tenir compte d'un risque de conditions glissantes. La journée devrait débuter avec de la grisaille en Ardenne (et probablement du brouillard givrant en Hautes-Fagnes) et de larges éclaircies ailleurs. Ensuite, le ciel deviendra changeant partout avec quelques averses hivernales, surtout sur le nord et le nord-est du pays. Les maxima se situeront entre -3 et +1 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, entre +1 et +3 degrés sur une large partie centrale du territoire, et entre +3 et +5 degrés dans la région côtière. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest dans l'intérieur des terres, et assez fort à parfois fort de nord-ouest en bord de mer.

Quid du week-end ?

Samedi, le ciel sera partagé entre champs nuageux (parfois nombreux, surtout en Ardenne) et éclaircies. Le temps restera sec en beaucoup d'endroits mais il fera à nouveau assez froid avec des maxima de -2 à +1 degrés en Ardenne et de +1 à +4 degrés ailleurs, sous un vent faible à parfois modéré d'ouest à sud-ouest, revenant plus tard au secteur sud à sud-est. Durant la nuit suivante, une perturbation s'approchera de notre pays par la France et pourrait transitoirement donner lieu à des chutes de neige, voire à de la pluie verglaçante.