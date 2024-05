Routes fermées et caves inondées à Chaudfontaine

Des caves sont inondées et des routes fermées à Chaudfontaine en province de Liège dans la nuit de vendredi à samedi, a constaté Belga sur place.

Le débit de la Vesdre est très conséquent, et le niveau d'eau atteint presque la hauteur du pont de l'esplanade face au Casino de Chaudfontaine.

Selon, le site de l'hydrométrie en Wallonie dans la nuit de vendredi à samedi, les débits de la Vesdre et de ses affluents sont orientés à la hausse. Les seuils d'alerte de crue, avec des débordements pouvant avoir des impacts sur les infrastructures et sur les riverains, devraient être atteints dans les prochaines heures.

La ville de Chaudfontaine avait été fortement touchée par les inondations de l'été 2021. Le mois passé, une dizaine de maisons situées sur la berge de la Vesdre et sinistrées lors de cet épisode ont été démolies.

Les inondations des 14 et 15 juillet 2021 avaient fait 39 victimes et plus de 100.000 sinistrés à travers tout le pays.