Un ciel changeant et des averses hivernales pour commencer la semaine

En moyenne Belgique, les précipitations se feront plutôt sous forme de neige fondante, voire parfois de neige, alors que sur le relief ardennais, plusieurs centimètres de neige fraîche pourront encore s'accumuler. Sur l'ouest et le sud-ouest du pays, le temps sera souvent sec. Les maxima se situeront autour de -3 degrés dans les Hautes Fagnes, autour de -1 à +1 degré ailleurs en Ardenne et oscilleront entre +1 et +3 degrés sur le reste du territoire. Le vent sera souvent modéré de secteur ouest à ouest-nord-ouest. À la Côte, il sera assez fort à parfois fort de nord-ouest.

Lundi soir, des averses de neige sont attendues dans le nord-est et en Ardenne. La nuit sera graduellement plus sèche depuis l'ouest. Les minima oscilleront entre -8 et 0 degré.