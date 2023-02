Un dimanche sous le soleil avant un début de semaine mitigé

Le soleil sera bien présent dimanche après-midi sur la quasi-totalité de la Belgique avec toutefois d'éventuels passages nuageux temporaires par endroits, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps restera sec et frais avec un thermomètre qui oscillera entre 0 et -1°C en Haute Ardenne, 4 et 5°C en plaine et jusqu'à 6°C dans l'ouest. Le vent sera modéré, sauf à la Côte et en Ardenne où des rafales pourront atteindre 50 ou 55 km/h.

Cette nuit, le ciel restera dégagé un peu partout, à l'exception peut-être du littoral, et des gelées feront leur apparition grâce à des minima situés entre 0°C en bord de mer, -2°C dans l'intérieur des terres et jusqu'à -6°C dans l'est. Le souffle modéré du vent viendra renforcer la sensation de froid.

La journée de lundi débutera sous le soleil et le gel, mais se couvrira depuis les frontières allemandes et néerlandaises à partir de la mi-journée. Le temps restera toutefois sec et Éole soufflera modérément sur un mercure qui variera entre 1 et 7°C.

Le ciel se dégagera de nouveau pendant la nuit de lundi à mardi, sauf au nord du territoire, où des nuages bas pourraient laisser échapper quelques précipitations en fin de nuit, surtout à la Côte. Celle-ci bénéficiera néanmoins de températures positives allant jusqu'à 2°C, alors qu'il fera beaucoup plus frais dans le reste de la Belgique avec jusqu'à -8°C en Haute Fagnes.

Peu de changement pour la journée de mardi. L'astre solaire continuera d'illuminer le pays, mais boudera le nord-ouest, qui sera encore victime de quelques précipitations. Il fera entre 1 et 7°C sous un vent faible à modéré.