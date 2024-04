Un peu plus de nuages lundi après-midi

La nébulosité deviendra temporairement plus abondante et quelques averses remonteront depuis la France, principalement sur la moitié est du pays, lundi après-midi. L'un ou l'autre coup de tonnerre pourra être entendu, précise l'Institut royal météorologique (IRM). A l'arrière, le temps redeviendra plus sec avec de belles éclaircies par moments. Les maxima atteindront 18° à la mer ou en haute Ardenne et 19° à 21° en plaine. Le vent sera souvent modéré et parfois plus faible, de secteur sud à sud-est.