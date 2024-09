Un samedi après-midi entre nuages et éclaircies

Samedi après-midi, nuages et éclaircies se partageront notre ciel avec encore quelques averses en provenance de la mer du Nord, prévoit l'IRM dans son bulletin de la mi-journée. Les maxima oscilleront entre 9 degrés en Hautes Fagnes et 14 degrés dans l'ouest, sous un vent modéré d'ouest-nord-ouest à nord-ouest.

La Flandre occidentale profitera rapidement d'un temps sec sur la majeure partie de son territoire, ce qui sera plus tard dans l'après-midi également le cas en Flandre orientale et dans le Hainaut.

En seconde partie de nuit, du brouillard se formera localement en Ardenne. Le mercure chutera vers des valeurs de 0 à 6 degrés (voire moins dans certaines vallées ardennaises). Des gelées blanches seront possibles par endroits. Le vent deviendra faible sans direction privilégiée dans l'intérieur du pays. À la mer, il sera souvent modéré d'ouest revenant au sud.

Dimanche matin, le temps sera très frais avec du brouillard en Ardenne et quelques champs de nuages bas dans le nord du pays. Ailleurs, il fera ensoleillé. Rapidement, des voiles d'altitude envahiront toutes les régions.

Dans le courant de l'après-midi, des nuages moyens suivront progressivement par l'ouest. Dans l'est, quelques nuages cumuliformes pourront se former. Le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 11 degrés en Hautes Fagnes et 16 degrés en Campine, sous un vent de sud-est faible à modéré.