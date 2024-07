Un temps estival et sec lundi avec jusqu'à 24 degrés

Le temps sera généralement sec avec un ciel partagé entre éclaircies et passages nuageux, toutefois plus nombreux sur la moitié ouest du pays cette après-midi. Les maxima seront de 20 à 24 degrés.

Le ciel sera partagé entre passages nuageux et éclaircies parfois larges. L'après-midi, le temps sera toutefois plus nuageux sur la moitié ouest du pays. Il fera sec bien qu'une petite averse isolée ne soit cependant pas exclue le matin sur l'est du pays. Il fera moins chaud avec des maxima de 19 à 20 degrés en haute Ardenne, 21 degrés en bord de mer et 23 à 24 degrés en plaine. Le vent deviendra modéré d'ouest à sud-ouest.

Cette nuit, la nébulosité augmentera par le littoral, puis quelques pluies envahiront l'ouest et le centre du pays en seconde partie de nuit. Les minima varieront entre 13 degrés en haute Ardenne et 17 ou 18 degrés en Flandre. Le vent sera faible, puis généralement modéré de sud à sud-ouest.