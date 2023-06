Un temps mi-figue mi-raisin pour clôturer le mois de juin

Jeudi après-midi, le ciel sera changeant, voire très nuageux avec des averses. Ces dernières seront localement intenses et orageuses, surtout sur le sud-est du pays. Les maxima seront compris entre 20 ou 21°C au littoral et sur le relief de l'Ardenne et 24 ou 25°C en Campine et en lorraine belge, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce soir et cette nuit, des averses (intenses) toucheront encore le centre et l'est du territoire. Le temps redeviendra déjà sec sur l'ouest, avec graduellement de larges éclaircies. En fin de nuit, le temps deviendra également sec sur l'extrême sud du pays.

La journée de vendredi sera marquée par des périodes ensoleillées sur la plupart des régions. De la grisaille matinale sera toutefois possible par endroits. Plus tard dans la journée, des nuages cumuliformes se développeront dans l'intérieur du pays et pourraient localement y laisser échapper une averse. Les maxima seront compris entre 18 ou 19°C en Ardenne et 23 ou 24°C dans le centre.