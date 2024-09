Un weekend chaud pour la saison en perspective

Le soleil brillera vendredi après-midi et fera grimper les thermomètres jusqu'à 19°C en Haute Belgique, et 23°C en plaine, voire 24°C localement, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent soufflera modérément.

Les quelques nuages cumuliformes, plus nombreux sur les régions proches de la frontière française, se dissiperont en soirée. Pendant la nuit cependant, les champs nuageux pourraient à nouveau se développer sur l'ouest, avec un risque d'ondée locale. Il fera entre 8 et 14°C, sous un vent faible.

Le weekend démarrera à l'ouest sous les nuages et une éventuelle ondée, tandis que le reste du pays s'éveillera samedi sous un ciel peu nuageux. Le soleil s'imposera ensuite sur toute la Belgique, faisant encore grimper un peu plus le mercure. Les valeurs seront ainsi élevées pour la saison avec 20°C en Hautes Fagnes à 25°C en plaine. En soirée, l'ouest reviendra sous la menace d'une averse tandis que le reste du pays se la coulera douce sous un temps sec et peu nuageux.