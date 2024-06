Une après-midi sous un ciel changeant mais généralement sec

Le ciel restera changeant mardi après-midi, avec une alternance d'éclaircies et de champs nuageux parfois plus nombreux pouvant localement laisser échapper une ondée; le temps restera toutefois sec en beaucoup d'endroits, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima se situeront entre 17 et 19°C sur les hauteurs de l'Ardenne, autour de 19 ou 20°C en Lorraine belge ainsi qu'au littoral, et entre 20 et 22°C ailleurs. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest; à la Côte, il virera rapidement au secteur ouest à sud-ouest et deviendra assez fort avec des rafales jusqu'à 50 ou 60 km/h.

Ce soir, la nébulosité sera d'abord variable avec des averses locales, surtout sur l'est du pays. Le ciel deviendra ensuite progressivement très nuageux partout. En seconde partie de nuit, la tendance aux averses diminuera sur l'est alors que de faibles pluies ou des ondées toucheront le nord-ouest du pays. Les minima seront compris entre 10 et 14°C, sous un vent généralement modéré, et à la Côte d'abord encore assez fort, de secteur ouest à sud-ouest. En seconde partie de nuit, le vent virera au secteur nord-ouest sur l'extrême ouest du territoire.