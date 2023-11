Une association recherche 500 tentes et autant de sacs de couchage pour les sans-abris

L'association Orig-Ami recherche 500 tentes et un même nombre de sacs de couchage pour équiper les personnes dormant dans la rue, annonce-t-elle vendredi dans un communiqué. Celle-ci est connue pour avoir développé des tentes en carton pour les sans-abris. Un appel aux dons est d'ailleurs lancé afin de pouvoir réaliser de nouvelles tentes à partir de carton recyclé et qui se montent à la manière d'un origami.

Ces tentes sont particulièrement adaptées au milieu urbain et sont distribuées à Bruxelles et Charleroi notamment. Elles sont faciles à monter et à démonter, et offrent une isolation thermique et sonore ainsi qu'un peu d'intimité aux sans-abris, explique l'association.

"C'est du carton recyclé et recyclable qui présente une certaine endurance en cas de pluie. Il relâche bien l'humidité dès qu'il y a du vent", détaille Xavier Van der Stappen, qui a lancé le concept Orig-Ami il y a sept ans.