Une cinquantaine d'appels pour des interventions liées aux intempéries à Bruxelles

"Nous avons déjà clôturé 22 interventions, notamment dans les tunnels Arts-Loi et Georges Henri", a-t-il précisé. "Huit interventions sont actuellement en cours de traitement et 18 sont encore en attente. Elles concernent principalement des caves inondées chez des particuliers et des avaloirs bouchés. Plusieurs lignes de tram sont également perturbées par les inondations."

Selon la Stib, la ligne de tram 51 est interrompue entre Belgica (Molenbeek) et Marguerite Duras (Bruxelles-Ville). La ligne 3 est interrompue entre Thomas (Schaerbeek) et Van Praet (Laeken). Enfin, le T-bus 44 est dévié entre Madoux (Woluwe-Saint-Pierre) et Trois couleurs (Auderghem) à la suite d'une chute d'arbre. La situation a par contre été rétablie sur les lignes de tram 7, 25, 62 et 81, a indiqué vers midi la société bruxelloise de transport en commun.