Le soleil fait son grand retour et avec lui, les terrasses et les sorties: quel impact a-t-il sur notre santé?

Déjeuner à l'extérieur, lire ou déguster une bonne glace. Le soleil redonne le sourire et l'envie de sortir. "On a envie de bouger, de marcher, enfin de faire de la gymnastique cet après-midi", s'exclame une passante. "Je suis plus optimiste. J'ai plus envie d'avoir confiance dans l'avenir", ajoute une autre.

Et pour cause, les rayons du soleil ont en effet direct sur notre cerveau. "La luminosité touche la rétine, s'intègre dans le cerveau et va, par toute une série de jeux de neurobiologie, favoriser la diffusion d'un neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine, qui a un réel effet antidépresseur sur l'ensemble du cerveau", explique Pierre Oswlad, psychiatre à l'hôpital Erasme.