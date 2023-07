Une météo mi-figue, mi-raisin lundi après-midi

L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit pour lundi après-midi un temps qui restera très nuageux avec des averses, pouvant être intenses et accompagnées d'orage sur le centre et le nord du pays. L'IRM a d'ailleurs placé Bruxelles et les provinces de Hainaut, du Brabant wallon, d'Anvers et du Brabant flamand en code jaune jusqu'à 19h00. Par la suite, des éclaircies un peu plus nombreuses se développeront.

Les maxima atteindront 18° en Ardenne, 21° sur le centre et 23° sur l'extrême sud du territoire. Le vent sera d'abord orienté à l'ouest et modéré dans les terres ou assez fort au littoral. Ensuite, au littoral, il s'orientera au nord. Des rafales de 50 km/h ou un peu plus sont possibles sous les averses.

En soirée, les dernières averses s'estomperont et le ciel s'éclaircira. Durant la nuit, la nébulosité augmentera à nouveau depuis l'ouest du pays et des pluies atteindront le sud du territoire en donnant parfois des cumuls importants en peu de temps. Les minima oscilleront entre 10° et 15°.