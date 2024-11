Vigilance sur les routes: la neige arrive encore sur le pays, le numéro 1722 activé

La neige est déjà tombée à certains endroits du pays, rendant les routes plus glissantes. L'Institut royal météorologique alerte sur ces conditions qui vont s'empirer dans les prochaines heures.

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis un avertissement jaune aux conditions glissantes durant la nuit de mercredi à jeudi pour les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand, de Liège, du Limbourg et à Bruxelles, indique-t-il mercredi. Sur la route des Fagnes, quelques glissades et accrochages étaient déjà constatés ce mercredi après-midi.

L'avertissement entrera en vigueur mercredi à 20h00 et sera d'application jusqu'à jeudi à 09h00 du matin.

Ce soir et la nuit prochaine, des averses de neige fondante ou parfois de neige toucheront le nord, le nord-est et le centre du pays. Une petite accumulation temporaire sera localement possible dans ces régions.