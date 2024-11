La neige est de retour en Belgique: voici les premières images dans les Hautes-Fagnes

Au point le plus haut du pays, à proximité du signal de Botrange, la neige tient sur les arbres, sur les routes.

Avec la lame de déneigement à l'avant et l'épandage à l'arrière, c'est la première sortie de la saison. "On a été appelé aujourd'hui à 4h30 du matin pour un préventif et on a été rappelé de nouveau à 9h30, 10h pour la neige", indique Jean-Marc Henrard.

Un travail qui n'a pas permis d'éviter la toute première victime automobile de cette première neige.

Pour éviter la tôle froissée sur les parkings, les établissements Horeca ont fait le ménage.

Un peu plus bas en altitude, dans le village de Offray, la neige a été plus discrète. A l'école communale, pendant la récréation, il y avait juste de quoi faire quelques petites boules, ce mercredi. Mais la magie de la neige opère déjà. "Ça fait du bien, parce qu'on n'en a pas souvent de la neige", s'enthousiasme un élève. De quoi ravir les plus petits comme les plus grands.