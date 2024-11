"On ne se lasse pas de l'admirer": les promeneurs savourent les premières neiges dans les Hautes-Fagnes

"On ira certainement promener avec les enfants et le chien, ça peut être chouette", lance un promeneur.

Ça embellit encore plus la région

"C'est vrai que ça embellit encore plus la région. Le matin, quand on se lève, on a tendance à aller voir si la neige est bien tombée, c'est vrai", ajoute une autre.

Enfin, Roger, un photographe amateur, est venu tôt ce matin sur le plateau des Hautes-Fagnes pour capturer ces premières neiges.

"C'est toujours agréable de voir la Fagne sous les premiers flocons. Je ne suis pas déçu, ce sont les premiers flocons et il y en aura encore, parait-il, mais cela ne va pas durer. C'est toujours joli, on peut venir 50 fois ici sur le haut plateau, on n'a jamais le même matin, les mêmes lumières et c'est toujours différent. On ne se lasse pas de l'admirer".