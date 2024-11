La neige est tombée, mais tiendra-t-elle jusqu'au week-end?

Pour l'instant, la neige tient et ça sera le cas au moins jusqu'à vendredi. Après ça, les températures remonteront (on attend jusqu'à 15 degrés dimanche) et ne laisseront aucune chance aux flocons de tenir plus longtemps.

À compter de ce mercredi, il y a donc trois jours pour en profiter. À vos luges.