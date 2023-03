40.000 euros supplémentaires par an pour certains députés fédéraux

Trente-deux des 150 députés fédéraux gagnent davantage que leur salaire annuel brut de 131.000 euros: les vice-présidents, qui reçoivent 40.000 euros supplémentaires par an, rapporte lundi le journal Het Laatste Nieuws.

Plus d'un député sur cinq perçoit des indemnités dites de représentation. Ces 32 parlementaires occupent des "fonctions spéciales". Ce sont les présidents de commission, les chefs de groupe et les vice-présidents de la Chambre, qui bénéficient cette année d'une enveloppe spéciale de plus de 1,1 million d'euros, selon les chiffres détaillés d'un mémorandum interne à l'assemblée que la rédaction du quotidien a pu consulter.

Tous les partis en bénéficient, souligne Het Laatste Nieuws, qui qualifié cette somme de "relativement importante" au regard de la faible charge de travail supplémentaire que représentent ces fonctions. Les dossiers et réunions supplémentaires sont en effet largement préparés par l'administration de la Chambre.

Des tentatives de suppression de ces indemnités supplémentaires ont déjà eu lieu lors de la précédente législature, mais sans accord au sein d'un groupe de travail sur le "renouveau politique" de l'époque, mais aucun accord n'avait été trouvé.

