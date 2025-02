Accord de gouvernement: pourquoi, dans cette "Bible" de 200 pages, chaque virgule compte?

L'accord de gouvernement est en cours de relecture, car ce document est très important et doit d'ailleurs encore être approuvé lors des congrès de partis, comme l'explique notre référent politique, Martin Buxant.

Cet accord, c'est une sorte de contrat de mariage qui ne pourra plus être rediscuté. C’est une Bible qui fait plus de 200 pages, la version de ce matin fait 209 pages, exactement, mais elle doit encore être corrigée en fonction des accords de la nuit dernière.

Alors, c’est le moment où les présidents expliquent qu’ils ont gagné la négociation, qu’ils ont été les meilleurs et qu’ils ont fait très peu de concessions.

Les chefs se sont mis d'accord, mais il y a encore une étape : tout doit être présenté et validé par les membres des différents partis. C'est prévu dans les prochaines heures et prochains jours lors des congrès de parti, là où les présidents de parti montent à la tribune et vendent l’accord à leurs militants.

Côté francophone, MR et Engagés réunissent leurs troupes demain matin à 10h, c’est une formalité tant Georges-Louis Bouchez que Maxime Prévot devraient passer le vote des militants haut la main.

En revanche, c’est beaucoup plus incertain du côté de Vooruit. Les socialistes flamands se réunissent ce soir en Congrès et leur président Conner Rousseau va devoir vendre un accord qui tire vers le centre-droit. Cela veut dire que tout peut encore capoter si Vooruit vote non.

La désignation des ministres

Il y a encore pas mal d'incertitudes concernant le casting ministériel car de nombreux paramètres entrent en ligne de compte pour désigner des ministres : il faut des femmes, des hommes, il faut assurer aussi un équilibre géographique. On imaginerait mal, pour être très concret, que tous les ministres du MR viennent de la province du Hainaut ou que tous les ministres des Engagés viennent de la province de Namur.

Mais la désignation des ministres, en Belgique, c’est vraiment le fait du Prince : c’est le moment où le président de parti décroche son téléphone appelle un député ou une personnalité et lui dit : "J’ai pensé à toi pour ce poste, est-ce que cela te dirait de devenir ministre ?"

Que va-t-il se passer dans les prochaines heures et les prochains jours ?

Une nouvelle négociation doit avoir lieu entre les cinq présidents de partis ce soir pour se répartir les compétences. Ensuite, les congrès de partis auront lieu dimanche, puis la prestation de serment de Bart de Wever comme Premier ministre devrait avoir lieu lundi matin, suivie de celles des différents ministres.

Mardi après-midi ou éventuellement mercredi, on attend un discours du nouveau Premier ministre devant le Parlement fédéral, le débat des députés et on terminerait la séquence par un vote – logiquement des 82 députés Arizona en fin de semaine.