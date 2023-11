Action syndicale contre six licenciements "infondés" aux CHU de Brugmann et Saint-Pierre

En front commun syndical, la CGSP et la CSC ont organisé jeudi midi, devant l'hôpital Brugmann à Laeken, une action pour exiger la réintégration de six employés des ressources humaines des centres hospitaliers universitaires (CHU) de Brugmann et Saint-Pierre, récemment licenciés. Les syndicats estiment que leur licenciement s'est opéré sur base "de faux motifs".