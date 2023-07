Afrique du Sud: l'opposition se déchire autour d'un chant hérité de l'apartheid

Le premier parti d'opposition sud-africain a accusé lundi son principal rival de la gauche radicale d'avoir incité à la haine en entonnant un célèbre chant controversé de la lutte anti-apartheid, et fermé la porte à toute large coalition en vue des élections de l'an prochain.

"Voici un homme déterminé à déclencher une guerre civile", a accusé John Steenhuisen, chef de file de l'Alliance démocratique (DA), d'inspiration libérale. Il a décrit M. Malema - "Juju", comme l'appellent les Sud-Africains - comme un "tyran assoiffé de sang" déterminé à inciter au "meurtre de masse".

L'EFF, interrogé par l'AFP, n'a pas commenté dans l'immédiat.

Le DA envisage de porter plainte contre le charismatique et volontiers provocateur M. Malema, 42 ans. Coiffé de son inusable béret rouge, ce dernier a levé le poing un long moment samedi sur une scène surélevée, dans un tourbillon de confettis rouge et or.