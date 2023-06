Agora.brussels pour des "assemblées citoyennes permanentes" à tous les niveaux de pouvoir

Cette proposition résulte de la "double expérience"- l'organisation d'Assemblées citoyennes et le travail politique en vue de traduire les décisions des citoyens au sein du Parlement bruxellois - dont se revendique Agora.brussels.

Le mouvement a organisé depuis 2019 quatre assemblées citoyennes bruxelloises lors desquelles les citoyens tirés au sort ont choisi eux-mêmes le thème, sans aucun contrôle politique. À chaque fois, la méthodologie utilisée fut basée sur les dernières connaissances scientifiques et un comité indépendant a suivi le processus de près. Les quatre assemblées ont fait des propositions que l'élu d'Agora - Pepijn Kennis, avant qu'il n'annonce son départ du mouvement le mois dernier - porte le plus fidèlement possible au parlement bruxellois.

Agora.brussels préconise de compléter le modèle représentatif actuel par la constitution d'assemblées citoyennes permanentes. De telles institutions citoyennes sont nécessaires à chaque niveau de pouvoir et doivent disposer d'un réel pouvoir législatif et de contrôle de l'exécutif.

"Une fois cet objectif rencontré, Agora.brussels sera dissous, mais d'ici là, notre mouvement citoyen continuera à se battre pour une participation accrue et de meilleure qualité. Les citoyens sont parfaitement capables de donner la bonne direction là où les partis, englués dans l'entre-soi et la particratie, ne peuvent y parvenir, conclut le communiqué.