Aïe: Yves Coppieters, nouveau candidat des Engagés, rate son quizz sur la politique belge

Yves Coppieters vient de rejoindre le parti Les Engagés (ancien CDH). Ce dimanche, l'épidémiologiste et tête de liste aux élections fédérales dans le Brabant wallon a affronté "Les Puncheurs" sur RTL TVI. Le principe de l'émission: nos deux présentateurs Martin Buxant et Christophe Deborsu tentent de poser les questions les plus délicates à leur invité.

Étant donné qu'Yves Coppieters vient de rejoindre le monde politique, les présentateurs ont préparé un petit questionnaire sur le sujet. Au menu, plusieurs questions plus ou moins accessibles. Que signifiait le sigle CDH (l'ancien nom du parti Les Engagés)? Que veut dire le sigle N-VA? Combien y a-t-il de députés fédéraux? Où se trouve le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Quand la Belgique est-elle devenue indépendante?